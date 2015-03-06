Посол: Азербайджан подвергается нападкам каждый раз, когда проходит крупное международное мероприятие

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Каждый раз, когда в Азербайджане проходит крупное международное мероприятие, страна подвергается несправедливым нападкам". Как сообщает Report, об этом в интервью EuroActiv заявил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.

Посол отметил, что подобное происходит не впервые, аналогичная ситуация была перед конкурсом "Евровидение", который в 2012 году прошел в Баку. "Конкурс прошел исключительно успешно, однако Азербайджан подвергся серьезной критике со стороны НПО, специализирующихся на критике стран", - заявил посол.

"Мы молодая, быстро развивающаяся страна, и у нас нет никаких других политических амбиций, кроме устойчивого развития нации, добрососедства и интеграции в соответствующих направлениях", - добавил Ф.Искендеров.

"Ряд НПО подняли вопрос, почему ЕС должен иметь энергетические сделки со странами, где права человека якобы нарушаются. И среди этих стран был упомянут Азербайджан. Но извините, Азербайджан - очень молодая страна, ей всего 24 года. Норвегия также является поставщиком энергоносителей в Европу. Можете ли вы сравнить Азербайджана и Норвегию, их опыт демократии и государственности? Я так не думаю. Но если сравнить Азербайджан с другими поставщиками энергоресурсов, которые гораздо раньше обрели независимость, вы поймете, что Азербайджан, будучи европейской страной, имеет больший прогресс в политических реформах и демократии", - заявил посол.