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    Посол: Азербайджан подвергается нападкам каждый раз, когда проходит крупное международное мероприятие

    Азербайджан все чаще в центре внимания международного сообщества

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Каждый раз, когда в Азербайджане проходит крупное международное мероприятие, страна подвергается несправедливым нападкам". Как сообщает Report, об этом в интервью EuroActiv заявил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров. 

    Посол отметил, что подобное происходит не впервые, аналогичная ситуация была перед конкурсом "Евровидение", который в 2012 году прошел в Баку. "Конкурс прошел исключительно успешно, однако Азербайджан подвергся серьезной критике со стороны НПО, специализирующихся на критике стран", - заявил посол. 

    "Мы молодая, быстро развивающаяся страна, и у нас нет никаких других политических амбиций, кроме устойчивого развития нации, добрососедства и интеграции в соответствующих направлениях", - добавил Ф.Искендеров. 

    "Ряд НПО подняли вопрос, почему ЕС должен иметь энергетические сделки со странами, где права человека якобы нарушаются. И среди этих стран был упомянут Азербайджан. Но извините, Азербайджан - очень молодая страна, ей всего 24 года. Норвегия также является поставщиком энергоносителей в Европу. Можете ли вы сравнить Азербайджана и Норвегию, их опыт демократии и государственности? Я так не думаю. Но если сравнить Азербайджан с другими поставщиками энергоресурсов, которые гораздо раньше обрели независимость, вы поймете, что Азербайджан, будучи европейской страной, имеет больший прогресс в политических реформах и демократии", - заявил посол. 

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