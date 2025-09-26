Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Посол: Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 19:39
    Посол: Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство

    Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство, что позволяет ему завоевывать уважение и признание на международной арене.

    Как передает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек на приеме в Баку по случаю Дня государственности этой страны.

    Седлачек отметил, что Чехия считает Азербайджан важным партнером. Он также подчеркнул, что после 35-летней дипломатической деятельности это его последнее выступление в качестве посла.

    Азербайджан Чехия посольство
    Səfir: Çexiya Azərbaycanın önəmli tərəfdaşıdır
    Ambassador: Czech Republic is an important partner of Azerbaijan

    Последние новости

    20:39

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    20:37

    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    Экология
    20:18

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    20:13

    Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октября

    Другие страны
    19:59

    Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

    Другие страны
    19:57

    В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажа

    Другие страны
    19:53

    Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    19:43

    Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

    Другие страны
    19:40

    Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн

    Внешняя политика
    Лента новостей