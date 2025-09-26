Посол: Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство

Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство, что позволяет ему завоевывать уважение и признание на международной арене.

Как передает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек на приеме в Баку по случаю Дня государственности этой страны.

Седлачек отметил, что Чехия считает Азербайджан важным партнером. Он также подчеркнул, что после 35-летней дипломатической деятельности это его последнее выступление в качестве посла.