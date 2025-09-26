İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Səfir: Çexiya Azərbaycanın önəmli tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:26
    Səfir: Çexiya Azərbaycanın önəmli tərəfdaşıdır

    Çexiya Azərbaycanın önəmli tərəfdaşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Milan Sedlaçek bu ölkənin Dövlətçilik Günü münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib.

    M. Sedlaçek qeyd edib ki, Azərbaycanın güclü və suveren rəhbərliyə sahib olması beynəlxalq arenada hazırkı şəkildə hərəkət etməsi və bununla da hörmət qazanması diqqətəlayiqdir.

    Diplomat daha sonra 35 illik diplomatik fəaliyyətdən sonra səfir kimi bu günün, bəlkə də, onun sonuncu qəbul çıxışı olmasından söz açıb:

    "Ona görə də icazə verin, xüsusilə də Avropa və bəlkə də, Avropa İttifaqının mövcud vəziyyəti barədə fikirlərimi bölüşüm. Axmaqlıqla mübarizədə qalib olmaq mümkün deyil, amma bu mübarizəni aparmağa dəyər. Biz bu mübarizəni mənəvi üstünlük hissi ilə yox, cəmiyyətin həqiqətlə illuziyanı ayırd etməsi üçün məsuliyyət hissi ilə aparırıq. Əgər bu mübarizədən imtina etsək, bizi vətəndaş cəmiyyəti kimi bir arada saxlayan əsas duyğudan məhrum olarıq. Bizə yeni bir etnos lazımdır, mütləq deyil ki, bu, dini xarakter daşısın, amma insan ləyaqətini və ümumi prinsipləri qorumalıdır".

    Çexiya Azərbaycan Səfir
    Посол: Азербайджан имеет сильное и суверенное руководство
    Ambassador: Czech Republic is an important partner of Azerbaijan

    Son xəbərlər

    20:50

    "Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri" yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:48

    TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edib

    Region
    20:36

    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    Digər ölkələr
    20:34

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    20:23

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    20:18
    Foto
    Video

    Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    20:13

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Daxili siyasət
    20:10

    Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti