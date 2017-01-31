Посол Азербайджана встретился с председателем комитета парламента Ирана

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Буруджерди встретился с послом Азербайджана в Тегеране Буньядом Гусейновым.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, на встрече иранский парламентарий отметил наличие прочной основы для улучшения сотрудничества между странами. Он также отметил наличие хороших связей между парламентами Ирана и Азербайджана.

В свою очередь, Б.Гусейнов выразил соболезнования А.Буруджерди в связи с гибелью большого числа пожарных в результате обрушения здания в Тегеране.

Он также приветствовал развитие и укрепление торговых, экономических и политических связей с Ираном.

Посол также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует посетить Иран в ближайшее время.