Послы Украины и ЕС обсудили в Баку сотрудничество Киева и Брюсселя

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с новоназначенным послом Европейского союза (ЕС) в Баку Марияной Куюнджич.

Как передает Report, об этом Гусев написал на своей странице в соцсети Х.

"Поприветствовал назначенного посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич и поздравил ее с назначением на должность. В ходе встречи мы обсудили сотрудничество, поддержку Украине и дальнейшие шаги развития партнерства", - написал он.