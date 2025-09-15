Послы Украины и ЕС обсудили в Баку сотрудничество Киева и Брюсселя
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 17:30
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с новоназначенным послом Европейского союза (ЕС) в Баку Марияной Куюнджич.
Как передает Report, об этом Гусев написал на своей странице в соцсети Х.
"Поприветствовал назначенного посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич и поздравил ее с назначением на должность. В ходе встречи мы обсудили сотрудничество, поддержку Украине и дальнейшие шаги развития партнерства", - написал он.
Welcomed Ambassador-designate of the EU to Azerbaijan, Head of @EUinAzerbaijan Marijana Kujundžić, at the Ukrainian Embassy.
Congratulated on the appointment & discussed cooperation, support for Ukraine, and further coordination.
🇺🇦🇪🇺🇦🇿 pic.twitter.com/cZh6IxeZIK
