Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Послы Украины и ЕС обсудили в Баку сотрудничество Киева и Брюсселя

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 17:30
    Послы Украины и ЕС обсудили в Баку сотрудничество Киева и Брюсселя

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с новоназначенным послом Европейского союза (ЕС) в Баку Марияной Куюнджич. 

    Как передает Report, об этом Гусев написал на своей странице в соцсети Х.

    "Поприветствовал назначенного посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич и поздравил ее с назначением на должность. В ходе встречи мы обсудили сотрудничество, поддержку Украине и дальнейшие шаги развития партнерства", - написал он.

    Посол Украины посол ЕС в Азербайджане Юрий Гусев Марияна Куюнджич
    Bakıda Ukrayna və Aİ səfirləri Kiyev-Brüssel əməkdaşlığını müzakirə ediblər
    Ukrainian, EU ambassadors discuss Kyiv-Brussels cooperation in Baku

    Последние новости

    18:21

    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    18:15

    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    18:14

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:09

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    18:08
    Видео

    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    18:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:04

    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    АПК
    18:02
    Фото
    Видео

    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    Лента новостей