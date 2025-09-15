Bakıda Ukrayna və Aİ səfirləri Kiyev-Brüssel əməkdaşlığını müzakirə ediblər
- 15 sentyabr, 2025
- 17:33
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı yeni təyin olunmuş səfiri Mariyana Kuyunciç ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Y.Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Aİ-nin Bakıdakı yeni səfirini vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik etdim. Görüş zamanı biz əməkdaşlıq, Ukraynaya dəstək və tərəfdaşlığın inkişafının növbəti addımlarını müzakirə etdik", - o vurğulayıb.
🤝 Welcomed Ambassador-designate of the 🇪🇺 to 🇦🇿, Head of @EUinAzerbaijan @MarijanaKujund3 H.E. Marijana Kujundžić, at the 🇺🇦 @UKRinAZE .— Yuriy Husyev (@Husyev) September 15, 2025
Congratulated on the appointment & discussed cooperation, support for Ukraine, and further coordination.
🇺🇦🇪🇺🇦🇿 pic.twitter.com/cZh6IxeZIK
