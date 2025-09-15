İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Bakıda Ukrayna və Aİ səfirləri Kiyev-Brüssel əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 17:33
    Bakıda Ukrayna və Aİ səfirləri Kiyev-Brüssel əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı yeni təyin olunmuş səfiri Mariyana Kuyunciç ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Y.Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Aİ-nin Bakıdakı yeni səfirini vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik etdim. Görüş zamanı biz əməkdaşlıq, Ukraynaya dəstək və tərəfdaşlığın inkişafının növbəti addımlarını müzakirə etdik", - o vurğulayıb.

    Ukrayna Avropa İttifaqı Səfir Yuri Qusev
    Послы Украины и ЕС обсудили в Баку сотрудничество Киева и Брюсселя
    Ukrainian, EU ambassadors discuss Kyiv-Brussels cooperation in Baku

