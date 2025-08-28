Послы Азербайджана и США в Израиле обсудили Вашингтонские соглашения

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился с главой дипмиссии США в этой стране Майком Хакаби.

Как сообщает Report, азербайджанский дипломат сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что обсудил со своим американским коллегой встречу, состоявшуюся три недели назад в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также новые перспективы для Южного Кавказа в контексте договоренностей двух стран.