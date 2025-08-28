Azərbaycan və ABŞ-nin İsraildəki səfirləri Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 28 avqust, 2025
- 21:57
Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov ABŞ-nin bu ölkədəki səfiri Mayk Hakabi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, azərbaycanlı diplomat bu barədə özünün "X" hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, amerikalı həmkarı ilə üç həftə əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşü və Cənubi Qafqaz üçün yeni perspektivləri müzakirə edib.
