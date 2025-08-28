    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan və ABŞ-nin İsraildəki səfirləri Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 28 avqust, 2025
    • 21:57
    Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov ABŞ-nin bu ölkədəki səfiri Mayk Hakabi ilə görüşüb. 

    "Report" xəbər verir ki, azərbaycanlı diplomat bu barədə özünün "X" hesabında paylaşım edib. 

    O bildirib ki, amerikalı həmkarı ilə üç həftə əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşü və Cənubi Qafqaz üçün yeni perspektivləri müzakirə edib. 

    #Vaşinqton   #Səfir  
