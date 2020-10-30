Помощник Президента: Наши молитвы с братской Турцией

Помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, передает Report.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, передает Report.

"Наши молитвы с братской Турцией. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал он.