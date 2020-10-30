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Помощник Президента: Наши молитвы с братской Турцией

Помощник Президента: Наши молитвы с братской Турцией Помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, передает Report.
Внешняя политика
30 октября 2020 г. 21:33
Помощник Президента: Наши молитвы с братской Турцией
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, передает Report.

"Наши молитвы с братской Турцией. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Dualarımız qardaş Türkiyə ilə birlikdədir"

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