Помощник президента: Международное право и принципы должны строго соблюдаться

"Страны, которые используют право вето в Совете Безопасности ООН, должны обосновать, почему они используют это право в Генеральной ассамблее".

"Страны, которые используют право вето в Совете Безопасности ООН, должны обосновать, почему они используют это право в Генеральной ассамблее".

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панели под названием "Пересмотр структуры глобальной безопасности и перспектив мира" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что Движение неприсоединения является очень важной платформой, помощник президента отметил, что нет необходимости заново изобретать велосипед: "Просто международное право и принципы должны строго соблюдаться".