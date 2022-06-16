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Помощник президента: Международное право и принципы должны строго соблюдаться

Помощник президента: Международное право и принципы должны строго соблюдаться "Страны, которые используют право вето в Совете Безопасности ООН, должны обосновать, почему они используют это право в Генеральной ассамблее".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 17:12
Помощник президента: Международное право и принципы должны строго соблюдаться

"Страны, которые используют право вето в Совете Безопасности ООН, должны обосновать, почему они используют это право в Генеральной ассамблее".

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панели под названием "Пересмотр структуры глобальной безопасности и перспектив мира" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что Движение неприсоединения является очень важной платформой, помощник президента отметил, что нет необходимости заново изобретать велосипед: "Просто международное право и принципы должны строго соблюдаться".

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Версия на английском языке Azerbaijani presidential assistant: Int’l law & principles must be strictly observed
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Beynəlxalq hüquq və prinsiplərə ciddi şəkildə riayət edilməlidir”

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