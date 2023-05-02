Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Бельгии Брюсселе.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с помощником генерального секретаря НАТО генералом Дэвидом Катлером.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили партнерство Азербайджана и НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

13:20

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Бельгии Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщили в постоянном представительстве Азербайджана в НАТО.

Как ожидается, в ходе визита Х.Гаджиев проведет встречу с помощником генерального секретаря НАТО Дэвидом Катлером.