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Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО

Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Бельгии Брюсселе.
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 14:22
Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с помощником генерального секретаря НАТО генералом Дэвидом Катлером.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили партнерство Азербайджана и НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

13:20

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Бельгии Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщили в постоянном представительстве Азербайджана в НАТО.

Как ожидается, в ходе визита Х.Гаджиев проведет встречу с помощником генерального секретаря НАТО Дэвидом Катлером.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə NATO Baş katibinin köməkçisi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

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