Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в Брюсселе
- 28 ноября, 2025
- 16:08
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с послами стран-членов Североатлантического совета НАТО.
Об этом сообщает Report со ссылкой на представительство Азербайджана в НАТО.
Во встрече приняли участие представители Турции, Словакии, Германии, Канады, Дании, Болгарии, Латвии, Люксембурга, Великобритании, Румынии, Литвы, Бельгии, Польши, Франции, Эстонии, Италии, Швеции и Финляндии, а также помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге.
На встрече подчеркнуто о недавнем визите в Баку послов Совета НАТО и переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая успешное партнерство Азербайджан–НАТО, перспективы дальнейшего сотрудничества, вклад Азербайджана в деятельность Альянса, включая обеспечение энергетической безопасности Европы, а также вопросы региональной безопасности и мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - подчеркивается в информации.
