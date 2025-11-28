Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в Брюсселе

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 16:08
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с послами стран-членов Североатлантического совета НАТО.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на представительство Азербайджана в НАТО.

    Во встрече приняли участие представители Турции, Словакии, Германии, Канады, Дании, Болгарии, Латвии, Люксембурга, Великобритании, Румынии, Литвы, Бельгии, Польши, Франции, Эстонии, Италии, Швеции и Финляндии, а также помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге.

    На встрече подчеркнуто о недавнем визите в Баку послов Совета НАТО и переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая успешное партнерство Азербайджан–НАТО, перспективы дальнейшего сотрудничества, вклад Азербайджана в деятельность Альянса, включая обеспечение энергетической безопасности Европы, а также вопросы региональной безопасности и мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - подчеркивается в информации.

