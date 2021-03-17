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Помощник президента: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО

Помощник президента: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО Помощник президента отметил, что масштаб совершенного Арменией в отношении культурного и религиозного наследия азербайджанского народа вандализма в течение около 30 лет ужасает
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 15:09
Помощник президента: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО
Хикмет Гаджиев

В продолжение телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле 15 февраля и 16 марта 2021 года помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречи в формате видеоконференции с руководителем офиса гендиректора ЮНЕСКО Николасом Кассионидесом.

Как передает Report, на встречах обсудили миссию ЮНЕСКО, которую Азербайджан пригласил на освобожденные от оккупации территории в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года "О защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов".

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО, всегда открыт к конструктивному диалогу, в последней видеовстрече еще раз подчеркнул готовность страны принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Помощник президента отметил, что масштаб совершенного Арменией в отношении культурного и религиозного наследия азербайджанского народа вандализма в течение около 30 лет ужасает.

Помощник президента отметил, что Азербайджан имеет образцовый опыт в сфере защиты культурных и религиозных памятников, вносит вклад в восстановление культурно-религиозных памятников на международном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycan UNESCO missiyasını qəbul etməyə hazırdır"

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