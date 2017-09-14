Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин прибыл в Израиль

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Блогер Александр Лапшин прилетел в Израиль после амнистии и освобождения из-под стражи в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила депутат Кнессета Ксения Светлова.

Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив прямым рейсом из Баку.

Напомним, являющийся гражданином Израиля, России и Украины блогер А. Лапшин был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку оккупированных территорий Азербайджана. В Баку его осудили на 3 года тюрьмы.

11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера.