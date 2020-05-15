Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС на саммите ВП

Польша и Швеция выступают против того, чтобы саммит "Восточного партнерства" состоялся без участия лидеров стран Европейского Союза.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Польша и Швеция сегодня поднимут вопрос предстоящего саммита "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на Совете иностранных дел ЕС. Они против предложения, чтобы в саммите участвовали только руководители институтов ЕС, а не лидеры стран-членов ЕС", - написал Джозвяк.

Он также добавил, что Польша предлагает принять декларацию по итогам саммита.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что саммит стран "Восточного партнерства" будет проведен в июне несмотря на пандемию коронавируса.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.