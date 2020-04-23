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В ЕС намерены провести саммит Восточного партнерства несмотря на пандемию

В ЕС намерены провести саммит Восточного партнерства несмотря на СOVID

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель надеется, что саммит стран "Восточного партнерства" будет проведен в июне несмотря на пандемию коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции. 

По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза согласились, что текущий кризис в связи с коронавирусом является возможностью продемонстрировать, что Европейский Союз является наиболее надежным партнером для Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы и Украины. 

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом пока неизвестно точное время очередного саммита "Восточного партнерства". 

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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