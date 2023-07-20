Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень

Выделение Азербайджаном Украине срочной помощи на сумму 7,6 млн. долларов на гуманитарные нужды, стало, безусловно, важной новостью этой недели, которая подчеркнула, что дружба и конструктивное взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходят на новы

Выделение Азербайджаном Украине нового пакета помощи на сумму 7,6 млн. долларов на гуманитарные нужды, стало, безусловно, важной новостью недели. Это показатель, что дружба и конструктивное взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходят на новый стратегический уровень.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Буряченко.

"Помощь от Азербайджана направлена на ускоренный ремонт, возобновление и автономизацию энергетической сети Украины. Поскольку ни для кого не секрет, что вследствие массированных ракетных ударов было уничтожено 55% всей генерации Украины, из которой 70% относится к тепловой, а также около 50% сетей для доставки электроэнергии конечному потребителю", - отметил он.

По словам Буряченко, это уже не первый случай, когда азербайджанский народ и лично президент Азербайджана Ильхам Алиев подставляют свое дружеское плечо украинцам: "С самого начала полномасштабного вторжения Украина получила от Азербайджана десятки тонн важных и необходимых гуманитарных грузов".

Политолог напомнил, что последняя значительная помощь была предоставлена Азербайджаном Украине совсем недавно после подрыва Каховской ГЭС.

"Тогда в Украину были направлены: коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда. Также, традиционно, топливом в гуманитарных целях, прежде всего машины скорой помощи, поддерживает принадлежащая Азербайджану сеть заправочных станций SOCAR", - добавил он.