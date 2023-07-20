О нас

Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень

Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень Выделение Азербайджаном Украине срочной помощи на сумму 7,6 млн. долларов на гуманитарные нужды, стало, безусловно, важной новостью этой недели, которая подчеркнула, что дружба и конструктивное взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходят на новы
Внешняя политика
20 июля 2023 г. 11:46
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень

Выделение Азербайджаном Украине нового пакета помощи на сумму 7,6 млн. долларов на гуманитарные нужды, стало, безусловно, важной новостью недели. Это показатель, что дружба и конструктивное взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходят на новый стратегический уровень.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Буряченко.

"Помощь от Азербайджана направлена на ускоренный ремонт, возобновление и автономизацию энергетической сети Украины. Поскольку ни для кого не секрет, что вследствие массированных ракетных ударов было уничтожено 55% всей генерации Украины, из которой 70% относится к тепловой, а также около 50% сетей для доставки электроэнергии конечному потребителю", - отметил он.

По словам Буряченко, это уже не первый случай, когда азербайджанский народ и лично президент Азербайджана Ильхам Алиев подставляют свое дружеское плечо украинцам: "С самого начала полномасштабного вторжения Украина получила от Азербайджана десятки тонн важных и необходимых гуманитарных грузов".

Политолог напомнил, что последняя значительная помощь была предоставлена Азербайджаном Украине совсем недавно после подрыва Каховской ГЭС.

"Тогда в Украину были направлены: коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда. Также, традиционно, топливом в гуманитарных целях, прежде всего машины скорой помощи, поддерживает принадлежащая Азербайджану сеть заправочных станций SOCAR", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Главы МИД ЕС обсудят в четверг нормализацию между Баку и Ереваном и другие вопросы
Главы МИД ЕС обсудят в четверг нормализацию между Баку и Ереваном и другие вопросы
20 июля 2023 г. 10:46
Джейхун Байрамов поблагодарил сотрудников МИД
Джейхун Байрамов поблагодарил сотрудников МИД
19 июля 2023 г. 22:26
Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева
Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева
19 июля 2023 г. 20:21
Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан
Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан
19 июля 2023 г. 17:33
Посол: Германия продолжит поддержку усилий Азербайджана и Армении по достижению мира
Посол: Германия продолжит поддержку усилий Азербайджана и Армении по достижению мира
19 июля 2023 г. 16:58
Из черного списка исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории
Из "черного списка" исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории
19 июля 2023 г. 16:41
Удаленные из черного списка журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран
Удаленные из "черного списка" журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран
19 июля 2023 г. 16:27
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Азербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере
ФотоАзербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере
19 июля 2023 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi