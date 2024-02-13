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Политолог: Провокация на армяно-азербайджанской границе отдаляет подписание мирного договора

Политолог: Провокация на армяно-азербайджанской границе отдаляет подписание мирного договора Провокация на границе отдаляет подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Такие шаги, естественно, будут иметь определенные последствия.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 15:29
Политолог: Провокация на армяно-азербайджанской границе отдаляет подписание мирного договора

Провокация на границе отдаляет подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Такие шаги, естественно, будут иметь определенные последствия.

Об этом российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

По ее мнению, провокация со стороны Армении в отношении Азербайджана может иметь несколько причин. "Во-первых, это могут быть неподчиненные Пашиняну вооруженные формирования, которые по своей личной инициативе пытаются накалять ситуацию. Хотя, с другой мы можем предположить, что это было сделано не случайно. Пашинян хочет привлечь в регион миссию европейских наблюдателей, расширить ее и сделать военно-гражданской. В Ереване очень надеются на то, что Запад им поможет, и чем больше будет сторонних участников в регионе, тем это будет выгоднее для Армении. Поэтому одна из причин такой провокации - желание Пашиняна привлечь внимание к ситуации именно европейских наблюдателей", - считает политолог.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatın müəyyən nəticələri olacaq
Версия на английском языке Political scientist: Provocation on Armenia-Azerbaijan border delays signing of peace treaty

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