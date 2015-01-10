​Политолог: Мы наблюдаем процесс похорон мультикультурализма, которым так долго бравировала Старая Европа

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Европе на смену политики мультикультурализма приходит более жесткая линия, призванная защищать европейские ценности и культуру, заявил Report политолог Тофик Аббасов, комментируя возможность социальной подоплеки нападения на редакцию парижского карикатурного журнала Charlie Hebdo.

"Европа уже давно задумалась над тем, как защититься перед лицом наплыва мигрантов, беженцев из третьих стран, в основном из мусульманских. Поэтому сейчас активно используется вопрос исламизации европейского континента, и мы сегодня наблюдаем процесс похорон мультикультурализма, которым так долго бравировала Старая Европа. На ее смену должна прийти более жесткая линия, которая должна или будет призвана защищать старые европейские ценности, идентичность Старого Света с тем, чтобы сохранить свою культуру", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, Европа, переживающая кризис либеральной идеологии и духовный, социально-экономический кризис, где поднимают голову так называемые традиционалисты, находится в процессе поиска.

"Поэтому Европа сейчас не прочь использовать удобный момент для того, чтобы всех собак спустить на мусульман и мусульманский фактор", - сказал политолог, добавив, что, судя по всему, будет ужесточаться миграционная политика.

Наряду с этим, Т.Аббасов выразил мнение, что президент Франуса Олланд сможет использовать случившееся в свою пользу: "С тех пор, как он стал президентом, у него постоянно был спад в рейтинговых показателях. Он будет сейчас вести наступательную политику в отношении ИГИЛ в арабских странах, где есть их интересы, и попытается улучшить позиции своей страны, как одной из ведущих держав, как на континенте, так и в мировом масштабе".

Коснувшись темы смещения политических сил в Европе в сторону правых сил, эксперт согласился, что в Европе наблюдается такая тенденция.

"Однако, есть и отдельные случаи. К примеру, в Греции левые экстремисты активно продвигают свои программы с тем, чтобы прийти к власти и выправить свои социально-экономические позиции, пытаются защититься от наплыва мигрантов", - пояснил Т.Аббасов.

По его словам, подобные процессы происходят в Голландии, Германии, Великобритании.

"Во Франции последние два-три года мы уже активно наблюдаем, как правые силы удобно располагаются на политической сцене, постепенно перемещаясь с "краев" в центр, пытаются прибрать к рукам и управленческие рычаги, с помощью выбранных процессов упрочить свои позиции", - резюмировал он.