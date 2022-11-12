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Политолог: Иран притесняет этнических азербайджанцев, ограничивая их культурные права

Политолог: Иран притесняет этнических азербайджанцев, ограничивая их культурные права Несмотря на значительное число азербайджанцев, проживающих в Иране, в иранских школах не проводятся уроки азербайджанского языка, что является нарушением культурных прав азербайджанцев.
Внешняя политика
12 ноября 2022 г. 13:50
Политолог: Иран притесняет этнических азербайджанцев, ограничивая их культурные права

Несмотря на то, что в Иране проживает значительное число этнических азербайджанцев, в школах этой страны не проводятся уроки азербайджанского языка, что совершенно однозначно можно считать нарушением их культурных прав.

Как передает Report, об этом заявил политолог Ровшан Ибрагимов.

По его словам, отсутствие преподавания на азербайджанском языке в соседней стране является еще и нарушением конституции самого Ирана.

"Согласно главе 2 статьи 15 наряду с персидским языком, который является государственным, в стране также существует право использовать иные региональные языки в СМИ, а также в преподавании литературы носителей этих языков в школах. Ничего из этого на данный момент не делается", - отметил политолог.

Р.Ибрагимов сказал, что в Южном Азербайджане есть ряд немногочисленных частных курсов, где преподается тюркский (азербайджанский) язык, но этим все и ограничивается.

По мнению эксперта, власти Ирана ведут шовинистическую политику, обделяя другие народы и этнические группы, проживающие на территории страны, и нарушая их права.

"Азербайджан для решения данной проблемы может поднимать этот вопрос в ряде международных организаций, в том числе в ООН",- добавил Р. Ибрагимов.

В заключение Р. Ибрагимов отметил, что Ирану логически глупо портить отношения с Азербайджаном. Кроме того с помощью давления он еще ни разу ничего не добивался, сказал он, добавив, что все достигнутое между двумя странами было осуществлено только за счет сотрудничества и взаимного интереса.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “İran mədəni hüquqlarını məhdudlaşdırmaqla azərbaycanlıları sıxışdırır”

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