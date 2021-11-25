Политолог: Грузия должна пойти по пути Азербайджана для восстановления территориальной целостности

"Азербайджан добился консолидации всего народа в ходе Отечественной войны”.

"Азербайджан добился консолидации всего народа в ходе Отечественной войны”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил политолог Малхаз Гулашвили на пресс-конференции в Тбилиси на тему ”Регион через год после войны: результаты и новые возможности“.

По его словам, Азербайджану также удалось создать сильное международное лобби: “Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Если Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность, она должна пройти путь, пройденный Азербайджаном”.

M.Гулашвили заявил, что предложенный формат "3+3“ не может принести пользы Грузии и официальный Тбилиси может выступить с инициативой регионального сотрудничества в формате "3+3+3".

"В первой тройке могут быть представлены Азербайджан, Грузия, Армения, во второй - Россия, Турция и Иран, в третьей - США, Европейский Союз и Китай”, - сказал он.

Политический обозреватель Николоз Метревели отметил, что инициатива в формате ”3+3“ не является новшеством: "Эту инициативу Турция выдвинула 20 лет назад. Сегодня этот вопрос вновь стал актуальным. На нынешнем этапе я не вижу никакой пользы в том, что Грузия присоединится к инициативе, в которой участвует Россия”.

Эксперт считает, что в регионе нет необходимости в новых форматах: “У нас сложились добрососедские отношения со всеми странами региона, кроме России, и я не вижу необходимости в дополнительном формате для сотрудничества Грузии с Азербайджаном, Турцией и Арменией”.