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Политолог: Грузия должна пойти по пути Азербайджана для восстановления территориальной целостности

Политолог: Грузия должна пойти по пути Азербайджана для восстановления территориальной целостности "Азербайджан добился консолидации всего народа в ходе Отечественной войны”.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 19:30
Политолог: Грузия должна пойти по пути Азербайджана для восстановления территориальной целостности

"Азербайджан добился консолидации всего народа в ходе Отечественной войны”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил политолог Малхаз Гулашвили на пресс-конференции в Тбилиси на тему ”Регион через год после войны: результаты и новые возможности“.

По его словам, Азербайджану также удалось создать сильное международное лобби: “Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Если Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность, она должна пройти путь, пройденный Азербайджаном”.

M.Гулашвили заявил, что предложенный формат "3+3“ не может принести пользы Грузии и официальный Тбилиси может выступить с инициативой регионального сотрудничества в формате "3+3+3".

"В первой тройке могут быть представлены Азербайджан, Грузия, Армения, во второй - Россия, Турция и Иран, в третьей - США, Европейский Союз и Китай”, - сказал он.

Политический обозреватель Николоз Метревели отметил, что инициатива в формате ”3+3“ не является новшеством: "Эту инициативу Турция выдвинула 20 лет назад. Сегодня этот вопрос вновь стал актуальным. На нынешнем этапе я не вижу никакой пользы в том, что Грузия присоединится к инициативе, в которой участвует Россия”.

Эксперт считает, что в регионе нет необходимости в новых форматах: “У нас сложились добрососедские отношения со всеми странами региона, кроме России, и я не вижу необходимости в дополнительном формате для сотрудничества Грузии с Азербайджаном, Турцией и Арменией”.

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Версия на английском языке Expert: "If Georgia wants to restore territorial integrity, it must follow Azerbaijan’s suit"
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Gürcüstan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyirsə, Azərbaycanın yolunu keçməlidir”

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