    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 11:02
    Политолог: Главный фокус саммита ОТГ - безопасность региона и инвестиции в Средний коридор

    Предстоящий XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку сконцентрируется на вопросах региональной безопасности и разработке конкретных инвестиционных инструментов для развития транспортного коридора ТМТМ (Средний коридор).

    Об этом заявил в интервью Report казахстанский политолог Талгат Калиев.

    "Понятно, что с наличием "горячих точек" в мире главным вопросом повестки лидеров стран ОТГ будет глобальная и региональная безопасность. Вербально будет озвучено разрешение конфликтов путем переговоров, стороны уделят внимание углублению военно-технического сотрудничества, совместным учениям для усиления обороноспособности, новым соглашениям", - подчеркнул эксперт.

    По словам политолога, особое внимание будет уделено вопросам безопасности недавно открывшегося Зангезурского коридора и развитию альтернативных маршрутов. Конечно же, будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, отметил Калиев.

    Второй ключевой темой саммита, по мнению политолога, станет определение конкретных механизмов инвестирования в Средний коридор.

    "Важность Среднего коридора за последние годы обсуждалась множество раз. Теперь, скорей всего, лидеры ОТГ обсудят конкретные инструменты для развития ТМТМ. Речь идет об источниках финансирования и технологиях", - пояснил эксперт.

    Касаясь двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, Талгат Калиев отметил, что страны сконцентрируются на развитии проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, особенно в рамках проекта по прокладке оптоволоконной линии по дну Каспийского моря.

    "Усиление энергетического сотрудничества Азербайджана и Казахстана - тема для двух нефти и газодобывающих стран давняя и актуальная сегодня и в будущем", - подчеркнул казахстанский политолог.

