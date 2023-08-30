Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев

После того как Азербайджан приобрел независимость, в страну хлынул поток евреев, у которых сложилось мнение об Азербайджане как об очень толерантной стране, где к ним всегда относятся с добрым сердцем и открытой душой.

С первого дня, как Азербайджан приобрел независимость, между ним и Израилем установились хорошие дружеские отношения - к евреям в Азербайджане, как в очень толерантной стране, всегда относились хорошо.

Об этом Report заявил доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным религиозным отношениям Моисей Беккер.

"Также не надо забывать, что Азербайджан - мусульманское государство, не исламское, а именно мусульманское. Это очень важный фактор для Израиля", - сказал он.

М.Беккер подчеркнул, что Азербайджан и Израиль являются примером того, как мусульманское и еврейское государства могут сосуществовать совершенно спокойно и иметь взаимовыгодные отношения, вести торговлю.

"Сегодняшняя конференция по сохранению наследия евреев на Кавказе очень важна для формирования нового общего мировоззрения", - добавил профессор.

По словам Беккера, на этой конференции собрались ученые, которые говорят об очень важных вещах и ценностях, и соответственно, все это поспособствует еще большему сближению двух народов, двух религий.

"В Израиле также откроется центр азербайджанского языка и культуры, что укрепит позиции обеих стран", - добавил он.

Поэтому, по мнению эксперта, проведение в Баку такого рода конференции является знаковым событием для расширения двусторонних отношений.