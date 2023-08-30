О нас

Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев

Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев После того как Азербайджан приобрел независимость, в страну хлынул поток евреев, у которых сложилось мнение об Азербайджане как об очень толерантной стране, где к ним всегда относятся с добрым сердцем и открытой душой.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 14:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев

С первого дня, как Азербайджан приобрел независимость, между ним и Израилем установились хорошие дружеские отношения - к евреям в Азербайджане, как в очень толерантной стране, всегда относились хорошо.

Об этом Report заявил доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным религиозным отношениям Моисей Беккер.

"Также не надо забывать, что Азербайджан - мусульманское государство, не исламское, а именно мусульманское. Это очень важный фактор для Израиля", - сказал он.

М.Беккер подчеркнул, что Азербайджан и Израиль являются примером того, как мусульманское и еврейское государства могут сосуществовать совершенно спокойно и иметь взаимовыгодные отношения, вести торговлю.

"Сегодняшняя конференция по сохранению наследия евреев на Кавказе очень важна для формирования нового общего мировоззрения", - добавил профессор.

По словам Беккера, на этой конференции собрались ученые, которые говорят об очень важных вещах и ценностях, и соответственно, все это поспособствует еще большему сближению двух народов, двух религий.

"В Израиле также откроется центр азербайджанского языка и культуры, что укрепит позиции обеих стран", - добавил он.

Поэтому, по мнению эксперта, проведение в Баку такого рода конференции является знаковым событием для расширения двусторонних отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijan has always been very tolerant country for Jews
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan yəhudilər üçün həmişə tolerant ölkə olub”

Самое важное

Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi