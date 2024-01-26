О нас

Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки

Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки Азербайджан проявляет растущий интерес к развитию отношений с Африканским континентом, прокладывая путь к взаимовыгодным возможностям для дальнейшего сотрудничества.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 10:28
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки

Азербайджан проявляет растущий интерес к развитию отношений со странами Африканского континента, прокладывая путь к взаимовыгодным возможностям для дальнейшего сотрудничества.

Об этом Report заявил профессор Международного университета Рабата, политический аналитик Мохамед Чтату.

"Заседание межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко в ноябре 2023 года прошло в атмосфере взаимопонимания и дружбы, отражая прекрасные отношения, которые связывают две страны", - сказал он.

Чтату подчеркнул, что подписанные соглашения и меморандумы по итогам комиссии показывают, что отношения между Азербайджаном и Марокко значительно продвинулись вперед.

Эксперт напомнил, что Марокко был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года. А в 1992 году две страны официально установили дипломатические отношения, заложив основу для долгих и плодотворных отношений.

По мнению М.Чтату, за прошедшие годы отношения между Марокко и Азербайджаном достигли высокого уровня, они характеризуются солидарностью, взаимным доверием, взаимоуважением и взаимной поддержкой по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон.

"Это включает совпадение взглядов на незыблемость принципа суверенитета и территориальной целостности государств, что является важным моментом для поддержания мира и стабильности в мире и в регионах, в которых расположены Марокко и Азербайджан", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan Afrika ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa çalışır”
Версия на английском языке Political analyst: Azerbaijan striving for mutually beneficial co-op with African countries

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi