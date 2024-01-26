Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки

Азербайджан проявляет растущий интерес к развитию отношений с Африканским континентом, прокладывая путь к взаимовыгодным возможностям для дальнейшего сотрудничества.

Азербайджан проявляет растущий интерес к развитию отношений со странами Африканского континента, прокладывая путь к взаимовыгодным возможностям для дальнейшего сотрудничества.

Об этом Report заявил профессор Международного университета Рабата, политический аналитик Мохамед Чтату.

"Заседание межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко в ноябре 2023 года прошло в атмосфере взаимопонимания и дружбы, отражая прекрасные отношения, которые связывают две страны", - сказал он.

Чтату подчеркнул, что подписанные соглашения и меморандумы по итогам комиссии показывают, что отношения между Азербайджаном и Марокко значительно продвинулись вперед.

Эксперт напомнил, что Марокко был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года. А в 1992 году две страны официально установили дипломатические отношения, заложив основу для долгих и плодотворных отношений.

По мнению М.Чтату, за прошедшие годы отношения между Марокко и Азербайджаном достигли высокого уровня, они характеризуются солидарностью, взаимным доверием, взаимоуважением и взаимной поддержкой по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон.

"Это включает совпадение взглядов на незыблемость принципа суверенитета и территориальной целостности государств, что является важным моментом для поддержания мира и стабильности в мире и в регионах, в которых расположены Марокко и Азербайджан", - добавил он.