Политолог: Азербайджан - надежный геополитический игрок на Южном Кавказе, на которого Россия может полагаться

Азербайджан является надежным геополитическим игроком в регионе Южного Кавказа, на которого Россия может полагаться, с которым можно договориться и быть уверенным в исполнении достигнутых договоренностей.

Азербайджан является надежным геополитическим игроком в регионе Южного Кавказа, на которого Россия может полагаться, с которым можно договориться и быть уверенным в исполнении достигнутых договоренностей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил политолог Андрей Петров, комментируя визит президента России Владимир Путина в Баку.

По словам эксперта, Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает позитивные отношения с Россией: "Баку заинтересован в том, чтобы развивать союзнические отношения с Москвой, сейчас это принципиально важно. Именно поэтому состоялся государственный визит президента Путина в Баку".

Петров отметил, что визит российского президента в Азербайджан, будучи из ряда вон выходящим явлением в новейшей российской внешней политике, поскольку президент, как правило, предпочитает оставаться внутри России, указывает на высочайший уровень российско-азербайджанских отношений и заинтересованность Москвы и лично Владимира Путина в поднятии этих отношений на качественно новый уровень.

Эксперт считает, что, несмотря на некоторую напряженность в отношениях с Арменией, Россия может оказать содействие в подписании мирного договора между Баку и Ереваном.