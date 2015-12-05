Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, принимающая участие в 21-й Парижской конференции Организации Объединенных наций по вопросам изменения климата, встретилась с исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Моник Барбю.

На встрече был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между IDEA и UNCCD. Этот документ, определив рамки дальнейшей деятельности двух организаций, отражает также сферы и формат сотрудничества.

После церемонии подписания состоялась двусторонняя встреча между Лейлой Алиевой и Моник Барбю. На встрече Лейла Алиева рассказала о мерах, осуществляемых в области повышения плодородности засоленных земель и расширения лесных угодий. Было отмечено, что в целях оказания поддержки проводимой на государственном уровне работе по увеличению зеленых насаждений, Общественное объединение IDEA также регулярно организует массовые акции посадки деревьев. Такие мероприятия, как правило, воспринимаются общественностью с большим интересом. За 4 года деятельности Общественного объединения IDEA по его инициативе на территории страны высажено в целом более 5 миллионов деревьев. Наряду с этим, с мая минувшего года IDEA с целью охраны лесных полос и зеленых насаждений приступило к программе «Нет вырубке деревьев». Лейла Алиева отметила, что основу успеха проектов IDEA составляют взаимопонимание и тесная связь между общественным объединением и молодежью. На встрече Лейла Алиева также коснулась деятельности возглавляемой ею организации в других сферах и планов на будущее.

Моник Барбю поздравила IDEA с аккредитацией в UNCCD. Она подробно рассказала об основных приоритетах UNCCD, а также реализованных ею проектах. М.Барбю также подчеркнула, что гражданское общество, в особенности IDEA, может сыграть важную роль в решении проблемы опустынивания и нехватки лесных угодий в нашей стране.

Стороны также обсудили перспективы реализации совместных проектов и организации международных мероприятий в Азербайджане и регионе.