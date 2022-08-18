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Подготовленное ООН руководство по правовой помощи стало доступным для юристов Азербайджана

Подготовленное ООН руководство по правовой помощи стало доступным для юристов Азербайджана Программа развития ООН (ПРООН) подготовила руководство ”Юридическая помощь по социальным правам уязвимым группам " и предоставила его в пользование юристам.
Внешняя политика
18 августа 2022 г. 11:19
Подготовленное ООН руководство по правовой помощи стало доступным для юристов Азербайджана

Программа развития ООН (ПРООН) подготовила руководство ”Юридическая помощь по социальным правам уязвимым группам " и предоставила его в пользование юристам.

Как сообщает Report, изданное на азербайджанском языке методическое пособие предназначено для помощи лицам, задействованным в оказании бесплатной юридической помощи в регионах.

Руководство представлено в рамках проекта ПРООН "Актуализация подхода, основанного на правах человека, посредством укрепления институционального потенциала в Азербайджане".

В рамках проекта в 14 районах Азербайджана гражданам предоставляются бесплатные юридические услуги. Граждане могут воспользоваться этими услугами в женских ресурсных центрах, функционирующих в районах при поддержке ПРООН и в партнерстве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

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