Подготовленное ООН руководство по правовой помощи стало доступным для юристов Азербайджана

Программа развития ООН (ПРООН) подготовила руководство ”Юридическая помощь по социальным правам уязвимым группам " и предоставила его в пользование юристам.

Программа развития ООН (ПРООН) подготовила руководство ”Юридическая помощь по социальным правам уязвимым группам " и предоставила его в пользование юристам.

Как сообщает Report, изданное на азербайджанском языке методическое пособие предназначено для помощи лицам, задействованным в оказании бесплатной юридической помощи в регионах.

Руководство представлено в рамках проекта ПРООН "Актуализация подхода, основанного на правах человека, посредством укрепления институционального потенциала в Азербайджане".

В рамках проекта в 14 районах Азербайджана гражданам предоставляются бесплатные юридические услуги. Граждане могут воспользоваться этими услугами в женских ресурсных центрах, функционирующих в районах при поддержке ПРООН и в партнерстве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.