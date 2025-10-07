Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форум

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:12
    В Ашхабаде 12 декабря пройдет форум по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Бердымухамедов пригласил страны ОТГ на этот форум.

    Türkmənistanın bitərəfliyinin 30 illiyi münasibətilə forum keçiriləcək
    Turkmenistan to host forum for 30th year of neutrality

