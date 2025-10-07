По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форум

В Ашхабаде 12 декабря пройдет форум по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Бердымухамедов пригласил страны ОТГ на этот форум.