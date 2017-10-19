По итогам заседания командующих погранвойсками стран СНГ в Баку подписано 25 документов

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось 78-ое заседание командующих пограничными войсками участников-стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов

В заседании приняли участие представители пограничных служб восьми государств, а также исполнительного комитета СНГ.

В повестку сегодняшнего заседания было вынесено девять важных вопросов по укреплению пограничной безопасности на внешних границах Содружества, по итогам заседания было подписано 25 документов.

"В основном были подписаны документы по итогам обсуждения сложившейся обстановки на внешних границах стран СНГ между командующими войсками, прежде всего, на афгано-таджикском участке границе, а также ситуации на участках границы, представляющих угрозу для безопасности стран СНГ", - добавил А. Манилов.

По его словам, в рамках укрепления безопасности границ стороны в ходе встречи договорились о взаимодействии и информационном обмене между пограничными службами.

Председатель службы подчеркнул, что в ходе заседания стороны обсудили вопросы борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, миграционными процессами через внешние границы стран СНГ.

"Достигнуты положительные результаты в создании группировок пограничных сил в странах СНГ, которые будут обеспечивать безопасность в условиях кризисных ситуаций на внешних границах", - сказал А. Манилов.

Он также добавил, что в ходе заседания стороны обсудили вопрос подготовки и переподготовки офицерских кадров в учебных заведениях на пространстве СНГ.