Пленарная сессия ПАСЕ сегодня начинает работу в Страсбурге

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня начинает работу в Страсбурге.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии перед парламентариями выступят президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел Германии Франк-Валтер Штайнмайер и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.

11 октября в рамках парламентской сессии ПАСЕ состоятся выборы в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Азербайджана и Македонии.

В ходе сессии парламентарии обсудят cитуацию в Турции, Украине и ряд других актуальных вопросов.

Сессия ПАСЕ завершит работу 14 октября.