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    Пленарная сессия ПАСЕ сегодня начинает работу в Страсбурге

    11 октября в рамках сессии состоятся выборы судьи Европейского суда по правам человека от Азербайджана

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня начинает работу  в Страсбурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии перед парламентариями выступят президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел Германии Франк-Валтер Штайнмайер и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.

    11 октября в рамках парламентской сессии ПАСЕ состоятся выборы в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Азербайджана и Македонии.

    В ходе сессии парламентарии обсудят  cитуацию в  Турции, Украине и ряд других актуальных вопросов.

    Сессия ПАСЕ завершит работу 14 октября. 

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