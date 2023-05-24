О нас

Письмо Джейхуна Байрамова в связи с захваченными в плен военнослужащими распространено как документ ООН

Письмо Джейхуна Байрамова в связи с захваченными в плен военнослужащими распространено как документ ООН Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с захваченными Арменией в плен азербайджанскими солдатами Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, распространено в ка
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 15:34
Письмо Джейхуна Байрамова в связи с захваченными в плен военнослужащими распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с захваченными Арменией в плен азербайджанскими солдатами Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, распространено в качестве документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В письме выражается серьезная обеспокоенность тем, что военнослужащие азербайджанской армии, заблудившиеся в связи с неблагоприятными погодными условиями и впоследствии захваченные в плен, подвергаются пыткам и другим бесчеловечным действиям.

В письме содержится призыв к генеральному секретарю осудить эту провокационную деятельность Армении, сопровождающуюся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, оказать на нее давление с целью немедленного освобождения азербайджанских солдат в соответствии с международными обязательствами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov’s letter over captured servicemen circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun əsir əsgərlərlə bağlı məktubu BMT-nin sənədi kimi yayılıb

Экслюзивные новости

Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi