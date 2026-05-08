Пиневич: Беларусь будет представлена на высоком уровне на WUF13
Внешняя политика
- 08 мая, 2026
- 11:32
Беларусь будет представлена на высоком уровне на предстоящей в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.
"Беларусь, безусловно, будет участвовать на предстоящем WUF13 и будет представлена на высоком уровне", - сказал дипломат.
При этом он не стал раскрывать состав белорусской делегации.
Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.
Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
