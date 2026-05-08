Пиневич: Беларусь будет представлена на высоком уровне на WUF13

Беларусь будет представлена на высоком уровне на предстоящей в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

"Беларусь, безусловно, будет участвовать на предстоящем WUF13 и будет представлена на высоком уровне", - сказал дипломат.

При этом он не стал раскрывать состав белорусской делегации.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.

Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.