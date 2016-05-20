Петр Мареш: "Восточное партнерство" осталось в стороне из-за новых проблем Евросоюза

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Когда Евросоюз приступал к программе "Восточного партнерства" отношение ко всем странам было одинаковое, но сейчас ЕС понимает, что это разные страны, и отношение к ним должно быть разное".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генконсул Чехии в Стамбуле, эксперт в вопросах программы "Восточного партнерства" Петр Мареш.

"Говоря конкретно об Азербайджане, то теперь все зависит от этой страны. Чем больше будет у азербайджанской стороны интереса, тем эффективней мы сможем сотрудничать в рамках этого проекта", - отметил П.Мареш.

Дипломат заметил, что если раньше интерес к программе был большой, то теперь у Европы появились новые проблемы, которые ей надо решать. В этом плане он отметил возможный выход Великобритании из ЕС, проблему миграции, экономический кризис: "Поэтому "Восточное партнерство" оказалось немного в стороне".

Говоря о том, насколько страны-члены "Восточного партнерства" готовы к вступлению в Евросоюз, П.Мареш отметил, что эти страны еще далеки от возможности вступления в ЕС: "В Украине, Молдове, Грузии имеются внутриполитические проблемы. Кроме того, во всех этих странах имеются конфликты. Это основные факторы, тормозящие вступление этих стран в Евросоюз".

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.