​Первый заместитель председателя ММ: Присвоение Баку статуса "города-героя" зависит от России

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (ММ) депутат Евда Абрамов предложил присвоить Баку статус "города-героя" за отвагу, проявленную в годы Великой Отечественной Войны. Как сообщает Report, первый заместитель председателя ММ Зияфат Аскеров высоко оценил данное предложение депутата.

З.Аскеров отметил большую роль нефтяников Баку в завоевании победы в Великой Отечественной Войне: "К сожалению, Михаил Горбачев и подобные ему, вместо того чтобы присвоить Баку этот статус, оставили нам проблему Нагорного Карабаха, Кровавый январь, Ходжалинский геноцид. Хочу отметить тот факт, что очень давно Октай Асадов поднимал этот вопрос перед Нарышкиным. В любом случае, решение этого вопроса зависит от России. Этот вопрос много раз выносился на обсуждение".