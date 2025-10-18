Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Первый вице-президент ознакомилась с реставрационными работами в соборе Святого Петра в Ватикане

    Внешняя политика
    18 октября, 2025
    • 01:10
    Первый вице-президент ознакомилась с реставрационными работами в соборе Святого Петра в Ватикане

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проведенными в соборе Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

