Первый вице-президент ознакомилась с реставрационными работами в соборе Святого Петра в Ватикане
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 01:10
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проведенными в соборе Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
