Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого Павла

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Ватикан - Святой Престол 16 октября встретилась с архипресвитером базилики Святого Павла, кардиналом Джеймсом Харви.

Как сообщает Report, М. Алиева, напомнив, что это ее шестой визит в Ватикан за последние 14 лет, отметила, что все эти годы двусторонние межгосударственные отношения развиваются на прочной основе взаимного уважения и дружбы. Она подчеркнула, что в течение этих лет Фонд Гейдара Алиева оказывал поддержку ряду важных реставрационных проектов, и выразила уверенность в продолжении этой деятельности в будущем.