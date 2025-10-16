Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого Павла
Внешняя политика
- 16 октября, 2025
- 22:43
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Ватикан - Святой Престол 16 октября встретилась с архипресвитером базилики Святого Павла, кардиналом Джеймсом Харви.
Как сообщает Report, М. Алиева, напомнив, что это ее шестой визит в Ватикан за последние 14 лет, отметила, что все эти годы двусторонние межгосударственные отношения развиваются на прочной основе взаимного уважения и дружбы. Она подчеркнула, что в течение этих лет Фонд Гейдара Алиева оказывал поддержку ряду важных реставрационных проектов, и выразила уверенность в продолжении этой деятельности в будущем.
Последние новости
23:41
Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митинговВ регионе
23:21
Фото
Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino GesuВнешняя политика
23:20
Фото
Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с ходом реставрационных работ в соборе Святого ПавлаВнешняя политика
23:20
Зеленский прибыл в США для встречи с ТрампомДругие страны
23:03
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человекаДругие страны
22:44
Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мираДругие страны
22:43
Фото
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого ПавлаВнешняя политика
22:36
Глава МИД Израиля: ХАМАС не вернул тела 19 заложниковДругие страны
22:33
Фото