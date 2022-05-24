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Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 15:25
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Независимости.

Вы внесли огромный вклад в укрепление государства, улучшение благосостояние народа, пропаганду Вашей страны на международной арене. Желаю дальнейшего развития братского Азербайджана и его народа под Вашим руководством.

Благодаря сотрудничеству с Вами отношения между нашими странами, основанные на добрососедстве и общих духовных традициях, достигли стратегического уровня и получили всестороннее развитие.

Убежден, что в результате Ваших активных усилий отношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и развиваться на благо двух народов.

Высоко оценивая наши личные отношения, опирающиеся на взаимное доверие и уважение, уверен, что эти отношения будут продолжаться и дальше.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов на ответственном посту и в Ваших благородных инициативах, а народу Азербайджана – благосостояния и прогресса".

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Версия на английском языке Kazakhstan's first president congratulates Azerbaijani leader

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