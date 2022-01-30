Первая женщина-президент Гондураса заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Гондурасе Мамед Талыбов принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Гондураса Сиоамара Кастро.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Гондурасе Мамед Талыбов принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Гондураса Сиоамара Кастро.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, во время приема глав дипломатических миссий, аккредитованных в стране и представленных на мероприятии после церемонии, состоявшейся на центральном стадионе столицы Тегусигальпы, Талыбов встретился с первой женщиной-президентом этой страны с 62-летней Сиомарой Кастро.

Он передал ей поздравления и искренние приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Выразив признательность, президент Гондураса попросила его передать Ильхаму Алиеву свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Кастро заявила, что правительство заинтересовано в дальнейшем укреплении сотрудничества между Гондурасом и Азербайджаном.

Потенциал углубления двусторонних отношений обсуждался в ходе краткой беседы между новым министром иностранных дел и международного сотрудничества Гондураса Эдуардо Энрике Рейной и Мамедом Талыбовым.