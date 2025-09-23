Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 23:35
    Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме Строить будущее вместе в Нью-Йорке

    От имени первой леди США Мелании Трамп 23 сентября в Нью-Йорке был дан прием под названием "Вместе создаем будущее".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

    первая леди Мехрибан Алиева прием
    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Последние новости

    00:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с иракским коллегой — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:04
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Другие
    00:00
    Фото

    Сильный взрыв прогремел в центре Осло

    Другие страны
    23:47

    Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    23:35

    Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    23:35

    В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случая

    Происшествия
    23:18

    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    Другие
    23:16

    Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

    Медиа
    23:13

    Фон дер Ляйен: ЕС откажется от российских энергоносителей к 2027 году

    Другие страны
    Лента новостей