Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-Йорке
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 23:35
От имени первой леди США Мелании Трамп 23 сентября в Нью-Йорке был дан прием под названием "Вместе создаем будущее".
Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
