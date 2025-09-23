Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 23:29
Sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampın adından "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafət verilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib.
