    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:29
    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda Gələcəyi birlikdə qurmaq adlı ziyafətdə iştirak edib
    Mehriban Əliyeva

    Sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampın adından "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib.

