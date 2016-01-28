Таджикистан поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь в устранении последствий стихии

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Парвиз Давлатзода провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Аббасали Гасановым. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД Таджикистана, в ходе встречи замминистра поблагодарил правительство и народ Азербайджана за гуманитарную помощь, отправленную после землетрясения в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и передал соответствующее послание президента Таджикистана в адрес главы азербайджанского государства.

"Также в дружественной и конструктивной атмосфере состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего и регионального характера", - отмечается в сообщении МИД.