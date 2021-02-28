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Перед зданием ООН состоялась выставка, посвященная геноциду в Ходжалы

Перед зданием ООН состоялась выставка, посвященная геноциду в Ходжалы Выставка фотографий, изображающих ужасы Ходжалинского геноцида, прошла перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.
Внешняя политика
28 февраля 2021 г. 09:45
Перед зданием ООН состоялась выставка, посвященная геноциду в Ходжалы

Выставка фотографий, изображающих ужасы Ходжалинского геноцида, прошла перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Как передает Report, выставка организована Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

На ней были показаны фотографии невинных людей, убитых армянскими вооружеными формированиями во время геноцида в Ходжалы.

В то же время в течение дня по центральным улицам и площадям Нью-Йорка проезжали специальные автомобили с цифровыми плакатами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgi təşkil edilib

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