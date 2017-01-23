Педро Аграмунт переизбран на должность председателя ПАСЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) испанский депутат Педро Аграмунт переизбран на этот срок во второй раз.
Как сообщает Report, решение об этом принято на проходящей в Страсбурге зимней сессии Ассамблеи.
П.Аграмунт в первый раз был избран на эту должность в 2016 году, сменив люксембургского представителя Анн Брассер.
Ранее Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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