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    Педро Аграмунт переизбран на должность председателя ПАСЕ

    Решение об этом принято на проходящей в Страсбурге зимней сессии Ассамблеи

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) испанский депутат Педро Аграмунт переизбран на этот срок во второй раз.

    Как сообщает Report, решение об этом принято на проходящей в Страсбурге зимней сессии Ассамблеи.

    П.Аграмунт в первый раз был избран на эту должность в 2016 году, сменив люксембургского представителя Анн Брассер.

    Ранее Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.  

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