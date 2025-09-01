Пашинян: Вашингтонские договоренности с Азербайджаном - исторический поворот событий для региона

Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном – исторический поворот, который окажет гораздо более широкое влияние на регион.

Как сообщает Report, об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа мы вместе с президентом Азербайджана приняли мирную декларацию. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном установился мир. Это исторический поворот, который окажет гораздо более широкое влияние на регион", - сказал Пашинян.

По его словам, сегодня в повестке стоят вопросы открытия транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции. Это принесет как международные, так и внутригосударственные преимущества для транспортного сообщения, отметил армянский премьер.

"Хочу подчеркнуть, что в мирной декларации, принятой лидерами Армении и Азербайджана, согласована определенная терминология, которая будет способствовать созданию конструктивной атмосферы и реализации дальнейшей работы. Республика Армения и Соединенные Штаты Америки реализуют инвестиционную программу в сфере коммуникаций под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Зангезурский коридор - ред.). Эта программа будет развиваться и привлекать инвестиции. В результате этих проектов будет открыто сообщение не только между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном и двустороннем уровнях, но также появятся новые логистические возможности на международном уровне", - добавил Никол Пашинян.