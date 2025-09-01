    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Paşinyan: Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmalar region üçün tarixi dönüş nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:57
    Paşinyan: Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmalar region üçün tarixi dönüş nöqtəsidir

    Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqton razılaşmaları regiona daha geniş təsir göstərəcək tarixi dönüş nöqtəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT+" formatında keçirilən görüşdə bildirib.

    "Avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəstəyi ilə Azərbaycan Prezidenti ilə sülh bəyannaməsi qəbul etdik. Beləliklə, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh quruldu. Bu, regiona daha geniş təsir göstərəcək tarixi dönüş nöqtəsidir", - N.Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan və Ermənistan arasında ərazi bütövlüyü, suverenlik və yurisdiksiya prinsipləri əsasında nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələləri gündəlikdədir. Bu, nəqliyyat əlaqələri üçün həm beynəlxalq, həm də dövlətdaxili üstünlüklər qazandıracaq.

    "Vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin qəbul etdikləri sülh bəyannaməsində konstruktiv mühitin yaradılmasına və gələcək fəaliyyətin həyata keçirilməsinə kömək edəcək müəyyən terminologiya razılaşdırılıb. Ermənistan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları kommunikasiya sahəsində "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp Marşrutu" (Zəngəzur dəhlizi - red.) adlı investisiya proqramını həyata keçirir. Bu proqram inkişaf edəcək və investisiyalar cəlb edəcək. Bu layihələrin icrası nəticəsində təkcə Ermənistan və Azərbaycan arasında daxili və ikitərəfli səviyyədə deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə yeni logistik imkanlar açılacaq", - N.Paşinyan əlavə edib.

    Nikol Paşinyan   Azərbaycan   Ermənistan   sülh sazişi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пашинян: Вашингтонские договоренности с Азербайджаном - исторический поворот событий для региона
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Pashinyan: Washington agreements with Azerbaijan mark a historic turning point for the region

    Son xəbərlər

    19:22

    Kosta: Qərbi Balkanlar, Moldova və Ukraynanın Aİ-yə daxil olması prioritetdir

    Digər ölkələr
    19:10
    Foto

    Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir

    Xarici siyasət
    19:07

    Boksçu Co Baqner vəfat edib

    İdman
    19:01
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçirilib

    Fərdi
    19:01

    Vüsal Xəlilov: ICPC müsabiqəsinin dünya finalı mühəndislərə fundamental biliklər öyrədir

    İKT
    18:47

    Azərbaycan velosipedçisi Türkiyədə keçirilən yarışda birinci olub

    Fərdi
    18:36

    Prorektor: ICPC müsabiqəsinin dünya finalının Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin imicinə töhfə verəcək

    İKT
    18:29

    Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxaq turnirdə ilk yarımfinalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    18:26

    Sabunçuda işgəncəyə məruz qalan azyaşlı ilə bağlı ekspertiza təyin edilib - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti