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Пашинян: Отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе

Пашинян: Отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 11:02
Пашинян: Отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера.

"Если мы не сделаем эти шаги (делимитация и демаркация), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.

Как данным армянских СМИ, Пашинян также сообщил о том, что принято решение о создании рабочей группы из представителей местных общин и включении руководителей администраций в работу комиссий по демаркации и делимитации границы.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: İrəvanın sərhədlərin delimitasiyasından imtinası regionda gərginliyə səbəb olacaq

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