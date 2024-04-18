Пашинян: Отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера.

"Если мы не сделаем эти шаги (делимитация и демаркация), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.

Как данным армянских СМИ, Пашинян также сообщил о том, что принято решение о создании рабочей группы из представителей местных общин и включении руководителей администраций в работу комиссий по демаркации и делимитации границы.