    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 20:19
    Пашинян обсудил с королевой Матильдой мирные усилия между Арменией и Азербайджаном

    Королева Бельгии Матильда и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване обсудили усилия, направленные на установление мира между Арменией и Азербайджаном и обеспечение стабильности в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Пашинян подчеркнул лидерство Её Величества в достижении Целей устойчивого развития ООН и добавил, что Армения предпринимает последовательные шаги для наилучшей реализации обязательств в этой области до 2030 года. Стороны также подчеркнули роль инклюзивного и качественного образования в достижении Целей устойчивого развития.

    Армянский премьер и королева Бельгии также обсудили вопросы расширения роли женщин в обществе и предпринимаемые шаги в этом направлении.

    Отметим, что королева Матильда вчера прибыла в Армению с рабочим визитом.

