Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Пашинян: Ереван и Баку очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 19:25
    Пашинян: Ереван и Баку очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    Армения и Азербайджан очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ереване.

    Пашинян заявил, что визит Вэнса в Армению имеет историческое и символическое значение и проходит в контексте беспрецедентных реалий установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

    "Он отражает глубину прочного и стратегического партнерства, сложившегося между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки", - сказал он.

    Пашинян также выразил благодарность правительству США, в частности президенту Дональду Трампу за вклад в мирный процесс с Баку, организацию саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

    "Благодаря Вашингтонскому саммиту мы дали мощный импульс двусторонним отношениям между Арменией и США, и при участии президента Трампа мы установили мир между Арменией и Азербайджаном. После Вашингтонского мирного саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев и я совместно в письме выдвинули президента Трампа на Нобелевскую премию мира, и я очень надеюсь, что он по праву получит эту награду", - сказал он.

    Никол Пашинян Джей Ди Вэнс Армения США мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Nikol Paşinyan: İrəvan və Bakı sülhü geri dönməz hesab etməyə çox yaxındırlar
    Ты - Король

    Последние новости

    20:34

    Скончался депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    20:30

    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

    Происшествия
    20:25

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    20:11

    ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

    Инфраструктура
    20:03

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    19:56

    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    19:50

    Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

    Внешняя политика
    19:46

    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    В регионе
    19:42

    Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду

    Внешняя политика
    Лента новостей