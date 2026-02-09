Пашинян: Ереван и Баку очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

Армения и Азербайджан очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ереване.

Пашинян заявил, что визит Вэнса в Армению имеет историческое и символическое значение и проходит в контексте беспрецедентных реалий установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Он отражает глубину прочного и стратегического партнерства, сложившегося между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки", - сказал он.

Пашинян также выразил благодарность правительству США, в частности президенту Дональду Трампу за вклад в мирный процесс с Баку, организацию саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"Благодаря Вашингтонскому саммиту мы дали мощный импульс двусторонним отношениям между Арменией и США, и при участии президента Трампа мы установили мир между Арменией и Азербайджаном. После Вашингтонского мирного саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев и я совместно в письме выдвинули президента Трампа на Нобелевскую премию мира, и я очень надеюсь, что он по праву получит эту награду", - сказал он.