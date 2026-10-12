Пашинян: Мир между Баку и Ереваном установлен как де-факто, так и де-юре

Мир между Азербайджаном и Арменией в определенной степени уже установлен как де-факто, так и де-юре, несмотря на то что мирный договор пока не подписан.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью RFI.

По его словам, мирное соглашение между двумя странами уже парафировано. Пашинян также напомнил, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне была принята совместная декларация о мире.

Глава правительства Армении отметил, что в 2024 году Баку и Ереван подписали первый двусторонний юридически обязывающий документ, касающийся делимитации государственной границы. Впоследствии он был ратифицирован обеими странами.

"В ответ на ваш вопрос хочу подчеркнуть, что между Азербайджаном и Арменией мир в определенной степени уже установлен фактически. Де-юре мир также установлен", - сказал Пашинян.