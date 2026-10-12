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    Пашинян: Мир между Баку и Ереваном установлен как де-факто, так и де-юре

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:26
    Пашинян: Мир между Баку и Ереваном установлен как де-факто, так и де-юре

    Мир между Азербайджаном и Арменией в определенной степени уже установлен как де-факто, так и де-юре, несмотря на то что мирный договор пока не подписан.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью RFI.

    По его словам, мирное соглашение между двумя странами уже парафировано. Пашинян также напомнил, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне была принята совместная декларация о мире.

    Глава правительства Армении отметил, что в 2024 году Баку и Ереван подписали первый двусторонний юридически обязывающий документ, касающийся делимитации государственной границы. Впоследствии он был ратифицирован обеими странами.

    "В ответ на ваш вопрос хочу подчеркнуть, что между Азербайджаном и Арменией мир в определенной степени уже установлен фактически. Де-юре мир также установлен", - сказал Пашинян.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh həm de-fakto, həm də de-yure müəyyən edilib
    Pashinyan: Peace has de facto been established between Azerbaijan and Armenia
    44 - Tezliklə
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