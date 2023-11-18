Пашинян: Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного договора

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора.

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

"Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе", - сообщил он, отметив, что вместе с тем, стороны очень часто не понимают друг друга, говоря на разных дипломатических языках.

Напомним, что на днях Пашинян заявил о том, что три главных принципа мира согласованы с Азербайджаном, и это соглашение было достигнуто в ходе переговоров, в частности, в ходе трехсторонних встреч в Брюсселе.